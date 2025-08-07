خامنئي عيّن لاريجاني ممثلًا له في مجلس الأمن القومي الإيراني وشمخاني وأحمديان ممثلين له في مجلس الدفاع

أصدر المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، حكمًا يقضي بتعيين علي لاريجاني ممثلًا للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
هذا، وعيّن خامنئى علي اكبر أحمديان وعلي شمخاني ممثلين له في مجلس الدفاع الإيراني.
ويأتي ذلك بعد أيام من تعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد المصادقة على إنشاء مجلس الدفاع الذي يعتبر آلية مركزية تتولى تنسيق القرارات الإستراتيجية بين المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية في إيران برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
