أ. ف.ب: مسؤول إماراتي يندّد بما سمّاه ادعاءات زائفة عن تدمير طائرة إماراتية تقل مرتزقة في السودان

ندّد مسؤول إماراتي بما اعتبره "ادعاءات زائفة" عن تدمير الجيش السوداني طائرة إماراتية كانت تقل مرتزقة كولومبيين في جنوب دارفور في غرب السودان، داعيا الخرطوم الى تقديم أدلة على ذلك.
واشار ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، الى ان "هذه الادعاءات الباطلة التي تروجّها ما تسمّى سلطة بورتسودان زائفة تماما، وتفتقر إلى أدلة، وهي استمرار لحملة تضليل وتحريف ممنهجة".
وأفاد التلفزيون الرسمي السوداني ليل الأربعاء أنّ "سلاح الجو في الجيش دمّر طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين أثناء هبوطها في مطار نيالا الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع ما أسفر عن سقوط 40 قتيلا على الأقلّ".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتهم السودان الإمارات باستقدام مرتزقة كولومبيين وتمويلهم للقتال ضد الجيش لحساب قوات الدعم السريع.
