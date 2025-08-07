منظمة أطباء بلا حدود دعت "مؤسسة غزة الإنسانية" إلى الإغلاق الفوري

دعت منظمة ​أطباء بلا حدود​ "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تعمل في قطاع غزة، إلى الإغلاق الفوري.

وذكرت المنظمة في بيان، أن "مواقع توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تحولت إلى مواقع لقتل منظم وتجريد من الإنسانية".

واوضحت أن "ما يقارب الـ 54 عاما من عمل منظمة أطباء بلا حدود، نادرا ما شهدنا هذا المستوى من العنف المنهجي ضد مدنيين عزل".