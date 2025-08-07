رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون بالقتال في كل الجبهات وصدى غاراتنا يسمع في أرجاء الشرق الأوسط

اكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اننا "مستمرون بالقتال في كل الجبهات وصدى غاراتنا يسمع في أرجاء الشرق الأوسط، مستمرون في إبداء موقفنا دون خوف وبشكل موضوعي ومستقل".
واعتبر اننا "نتعامل مع حياة الناس والدفاع عن الدولة وسنواصل العمل بمسؤولية وبحزم وأعيننا تنصب على مصلحة الدولة، ونواصل العمل لضمان الأمن بعيد المدى لبلدات الجنوب وغلاف غزة وجميع البلدات في كل الحدود".
واشار الى اننا "نقترب من المراحل النهائية لعملية "مركبات جدعون" وقد حققنا أهداف العملية"، مؤكدا اننا "لن نسمح بمزيد من التساهل وسوف نعمل على إزالة التهديدات في كل الجبهات ونعمل على تحقيق أهدافنا".
واضاف ان "لدينا القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة وسط الاستمرار في ضرب العدو. ونعتزم إيقاع الهزيمة بحماس وحسم المعركة معها ومستمرون بالعمل وأعيننا على "المخطوفين" وفعل كل شيء لإعادتهم".
