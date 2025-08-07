دونالد ترامب: من المهم أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط لاتفاقيات أبراهام بعد تدمير الترسانة النووية الإيرانية

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أنه "بعد تدمير الترسانة النووية الإيرانية بشكل كامل من المهم أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط ل​اتفاقيات أبراهام​".

يذكر أن "اتفاقيات أبراهام" هي سلسلة من الاتفاقيات الدبلوماسية التي تم توقيعها بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وبدأت في عام 2020.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتلك الدول في مجالات متعددة، منها السياسة والاقتصاد والسياحة والتعاون الأمني والتكنولوجي.