​الخليج 365​ : محلّقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية على أطراف بلدة الوزاني

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "محلّقةً إسرائيليّةً ألقت 3 قنابل صوتيّة على أطراف بلدة الوزاني في محافظة النبطية". وأفاد بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على مستوى منخفض، فوق بلدات النبطية، حاروفـ زبدين وجبشيت، وصولًا إلى تول، الكفور، كفرجوز، يحمر الشقيف وأرنون".

