وهذا ما قاله الكرملين..!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف بيان للكرملين عن محادثات الرئيسين الأميركي والروسي ترامب وبوتين الوشيكة، إلى استبعاد مشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

ويتضح من النص الكامل أن الكرملين نأى بنفسه على ما يبدو عن احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم فولوديمير زيلينسكي (والذي كان أحد شروط ترامب للقاء بوتين).

وقال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف إن مثل هذا الاجتماع الذي يضم زيلينسكي لم يُناقش "بشكل محدد" بين بوتين ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف أمس.

كما يقول، رافضًا، إن ويتكوف "ذكر" الاحتمال ببساطة.

بيان الكرملين

وفي الآتي نص بيان الكرملين كاملاً:

بناءً على اقتراح الجانب الأميركي، تم الاتفاق مبدئيًا على عقد اجتماع ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

والآن، وبالتعاون مع زملائنا الأميركيين، نبدأ في وضع المعايير المحددة لهذا الاجتماع ومكان انعقاده. بالمناسبة، أود الإشارة إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا على مكان انعقاده، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

أما بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي ذكرته واشنطن أمس لسبب ما، فقد ذكره الممثل الأميركي ببساطة خلال اجتماع الكرملين. ولكن لم يُناقش هذا الخيار تحديدًا.

أبقى الجانب الروسي هذا الخيار دون أي تعليق. نقترح، أولًا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير لاجتماع ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم هو أن يكون هذا الاجتماع ناجحًا ومثمرًا.

كما يعلم الجميع، أنه أمس، مباشرةً بعد تقرير ويتكوف، اتصل ترامب بعدد من الشركاء الأوروبيين البارزين وناقش معهم هذا الأمر.

أود أن أشير إلى أننا، عبر القنوات المناسبة، بدأنا بالفعل بإبلاغ أقرب شركائنا وأصدقائنا بالمسائل التي نوقشت خلال هذا الاجتماع مع ويتكوف.

كان الأسبوع المقبل هو الموعد المُستهدف [للاجتماع]، لكن الأطراف بدأت بالتحضير المباشر لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير. مع ذلك، تم النظر في خيار عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، ونحن متفائلون جدًا بشأنه.