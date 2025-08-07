فادي مكي: لن أستطيع تحمّل أن تمر قرارات مصيرية بجلسة الحكومة بغياب الوزراء الشيعة

أكّد وزير الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة ​فادي مكي​، في تصريح لقناة "الميادين"، أنّ "جلسة الحكومة اليوم من دون إنضاج العمليّة السّياسيّة وفي حال تغيُّب وزراء حركة "أمل" و"حزب الله"، لن تخدم المصلحة العامّة"، مشدّدًا على "أنّني لن أستطيع أن أتحمّل أن تمرّ قرارات مصيريّة بهذا الحجم، من دون حضور الوزراء الشّيعة".

ويعقد مجلس الوزراء جلسةً عند السّاعة الثّالثة من بعد ظهر اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا.