شينخوا: 3.5 بالمئة ارتفاعا في التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، أن إجمالي ​واردات وصادرات​ الصين السلعية من حيث القيمة باليوان ارتفع إلى 25.7 تريليون يوان (حوالي 3.6 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بزيادة 3.5 في المئة على أساس سنوي.

وأفادت الهيئة بأن معدل النمو تسارع مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والتي شهدت زيادة بنسبة 2.9 في المئة.

وعلى الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، حافظت التجارة الخارجية للصين على زخمها التصاعدي هذا العام، ما يدعم التعافي الاقتصادي المطرد. وأظهرت بيانات الجمارك أداء قويا للتجارة الخارجية في شهر تموز الماضي، حيث ارتفع إجمالي تجارة السلع بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي، وقفزت الصادرات بنسبة 8 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.8 في المئة، مسجلة نموا للشهر الثاني على التوالي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، كانت المنتجات الميكانيكية والكهربائية هي المحرك الرئيسي لصادرات الصين، حيث شكلت حوالي 60 في المئة من إجمالي الصادرات، كما سجلت صادرات معدات معالجة البيانات الأوتوماتيكية والدوائر المتكاملة والسيارات أداء مميزا.

أما على صعيد الواردات، فعلى الرغم من انخفاض بعض سلع الطاقة السائبة، فقد ارتفعت واردات النفط الخام وفول الصويا، كما سجلت قيمة واردات المنتجات الميكانيكية والكهربائية نموا مطردا.

واحتفظت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بمكانتها كأكبر شريك تجاري للصين، حيث نمت التجارة الثنائية معها بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى، وهو ما يمثل 16.7 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للصين. واحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.9 في المئة. وكانت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك للصين، على الرغم من تراجع التجارة الثنائية بنسبة 11.1 في المئة خلال هذه الفترة.

وفي الوقت نفسه، بلغت ​تجارة الصين​ مع الدول المشاركة في "الحزام والطريق" 13.29 تريليون يوان، بزيادة 5.5 في المئة على أساس سنوي.