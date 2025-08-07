"يديعوت أحرونوت": سموتريتش التقط صورة بمستوطنة صانور المخلاة قرب جدار كتب عليه "الموت للعرب"

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، التقط صورة في مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عامًا قرب جدار كتب عليه "الموت للعرب".

واشارت نقلا عنه الى اننا "سنعود إلى الأماكن التي أخليناها في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، ونعمل على تصحيح الأخطاء وسنفرض السيادة على كامل أراضي الضفة".