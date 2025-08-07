افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، التقط صورة في مستوطنة صانور المخلاة منذ 20 عامًا قرب جدار كتب عليه "الموت للعرب".
واشارت نقلا عنه الى اننا "سنعود إلى الأماكن التي أخليناها في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، ونعمل على تصحيح الأخطاء وسنفرض السيادة على كامل أراضي الضفة".
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت": سموتريتش التقط صورة بمستوطنة صانور المخلاة قرب جدار كتب عليه "الموت للعرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.