الرئاسة الإندونيسية: سنقدم المساعدة الطبية لنحو 2000 من سكان غزة على أراضينا

اشار متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية حسن نصيبي الى أن "بلاده ستحول منشأة طبية في جزيرة غالانغ، غير المأهولة حاليا، لعلاج نحو 2000 جريح من سكان غزة، والذين سيعودون إلى ديارهم بعد شفائهم".

واوضح ان "​إندونيسيا​ ستقدم المساعدة الطبية لنحو 2000 من سكان غزة الذين وقعوا ضحايا للحرب، والجرحى، والذين دفنوا تحت الأنقاض".

وأضاف أن "إندونيسيا تخطط لتخصيص المنشأة في جزيرة غالانغ، قبالة جزيرة سومطرة جنوب سنغافورة، لعلاج جرحى غزة وإيواء عائلاتهم مؤقتا"، موضحا أنه "لا أحد يعيش بالقرب منها حاليا".