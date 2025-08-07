إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد

أعلن في إيران عن إعدام مواطن أدين بـ«التجسس للموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات عن عالم نووي قتل خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في يونيو» الماضي.

وقال موقع ميزان أون لاين «نفذت عقوبة الإعدام شنقا صباح أمس الأربعاء بحق روزبه وادي، الذي نقل معلومات تتعلق بعالم نووي شهيد إلى الموساد، حيث التقى روزبه وادي بمسؤولي الموساد في العاصمة النمساوية».

اعتقال ومحاكمة

وأضاف الموقع أن وادي «اعتقل وحوكم بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح الكيان الصهيوني، بعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم وإصداره في المحكمة العليا للبلاد».

ووفقا لوثائق القضية واعترافات وادي «كان الشخص المذكور على دراية تامة بتعاونه مع جهاز التجسس التابع للموساد، وتعاون عمدا مع إسرائيل».

التجنيد عبر الإنترنت

وذكر الموقع الإيراني أن المدان كان «ناشطا في إحدى أهم المنظمات وأكثرها حساسية في البلاد وبفضل قدرته على الوصول إلى المعلومات أصبح هدفا جذابا لجهاز التجسس التابع للنظام الصهيوني».

وأشار إلى أن «وادي تم تجنيده من قبل الموساد عبر الإنترنت وشارك في مراحل مختلفة من تقييم ضباط الموساد في بداية خيانته لإيران».

وشرعت السلطات الإيرانية في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقا لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران شهر يونيو الماضي، وقتلت العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار.