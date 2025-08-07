فقد 7 أشخاص بانهيار أرضي في الصين

أعلنت السلطات المحلية في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين، أن انهيارًا أرضيًا ناتجًا عن الأمطار الغزيرة أسفر عن فقدان سبعة أشخاص.

وذكرت السلطات أن الانهيار الأرضي وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قرية دايوان التابعة لحي بايون في المدينة، ما أدى إلى محاصرة 14 شخصًا وتضرر عدة منازل.

وأكدت أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال سبعة أشخاص من تحت الأنقاض، وجميعهم بحالة صحية مستقرة، وأوضحت أنه تم إجلاء السكان القاطنين بالقرب من موقع الانهيار كإجراء احترازي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى المفقودين الآخرين.