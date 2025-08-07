رئيس الأركان الإيراني: لن نسمح للكيان الصهيوني بتحقيق أهدافه بتوسيع احتلاله وزعزعة الاستقرار بالمنطقة

اكد رئيس الأركان العامة الإيرانية عبدالرحيم موسوي اننا "لن نسمح للكيان الصهيوني بتحقيق أهدافه بتوسيع احتلاله وزعزعة الاستقرار بالمنطقة".
واعتبر أن "أميركا وبعض الدول الغربية شركاء للكيان الصهيوني في جرائمه"، مضيفاً "هذا الكيان القاتل للأطفال لا مستقبل له، وما يظهره من تصرفات ليس إلا مؤشراً على الذعر والانهيار. إنه كمن يقود مركبة دون مكابح نحو الهاوية. والعجيب أن هناك دولاً تربط مستقبلها بمثل هذا الكيان".
وتابع محذّراً المسؤولين الأميركيين والغربيين "أسأل عقلاء أميركا، هل تريدون حقاً التضحية بمصير بلادكم لإنقاذ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو؟ إن الشعب الإيراني لن ينسى جراح الخيانة وجرائم أميركا، وسيهتف الأجيال القادمة بصوت عالٍ بثأر مظلومية هذا الشعب".
وشدد على اننا "نملك القدرة على الرد الفوري، ولا نأخذ الإذن من أحد عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقّنا".
