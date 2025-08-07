"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف بعد سلسلة تراجع امتدت خمسة أيام

افادت وكالة "بلومبرغ"، عن "ارتفاع ​أسعار النفط​ بشكل طفيف بعد سلسلة تراجع امتدت خمسة أيام، وهي الأطول منذ ايار، مع متابعة المستثمرين للجهود الأميركية لمعاقبة مشتري الخام الروسي، والتحرك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا".

واشارت الى أن "صعد خام "برنت" فوق 67 دولاراً للبرميل، مقلصاً جزءاً بسيطاً من خسارة بلغت 8.7% خلال الجلسات الخمس السابقة، بينما استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 65 دولاراً".

وامس الأربعاء، ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مشتريات الدولة الآسيوية من الطاقة الروسية، على أن يبدأ تنفيذ القرار خلال ثلاثة أسابيع. مع ذلك، لم تتخذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة ضد الصين، وهي مستورد رئيسي آخر لنفط موسكو.