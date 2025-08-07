الرئيس عون ترأس الاجتماع الأول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع الجانب القبرصي

ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون الاجتماع الأول للجنة المكلّفة بالتفاوض مع الجانب القبرصي، برئاسة وزير الأشغال فايز رسامني، حيث جرى عرض الأسس التي سيتم اعتمادها في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية ل​ترسيم الحدود البحرية​ للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص.

