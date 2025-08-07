برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن "أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
واشار في بيان الى أن "ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أيامًا دون الحصول على طعام"، لافتا إلى أن هناك "نصف مليون شخص في القطاع على شفا المجاعة".
وأعلنت مصر، أمس الأربعاء، بدأ دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر.
