الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال عسكري باستخدام السم بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية

أحبطت الأجهزة الأمنية في مقاطعة نوفوسيبيرسك في ​روسيا​، محاولة اغتيال أحد العسكريين الروس باستخدام السموم، في عملية كانت مخططة من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وفقًا لما أعلنته هيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

وتفاصيل الحادثة، فقد شارك في التحضير للاغتيال مراهقان روسيان، وقد تم اعتقالهما، حيث كان المخطط يقضي بقتل العسكري الروسي عبر وضع السم على أجزاء من سيارته، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الوكالة: "تلقى منفذو العملية تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية عبر موقع إلكتروني مختص بالبحث عن الربح السريع".