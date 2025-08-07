قوى الأمن: توقيف مواطن لتنفيذه عمليات نشل وسلب بقوة السلاح في جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة اليوميّة الّتي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّلب بقوّة السّلاح والسّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن إقدام مجهول على تنفيذ عمليّات من هذا النّوع، في مناطق متعدّدة من ​جبل لبنان​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "ط. ف." (مواليد عام 1987، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2025-07-24، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه في محلّة ​زوق مصبح​". وبيّنت أنّ "بتفتيشه، ضُبطت بحوزته: 15 حبّة مخدّرة، هاتف خلوي، وجواز سفر غير عائد له".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بتنفيذ عدّة عمليّات سلب بقوّة السّلاح ونشل في عدد من مناطق جبل لبنان، من بينها عمليّة نشل ساعة يد في محلة جلّ الديب، وسلب قلادة ذهبية، سلسال، ومبلغ مالي بقوّة السّلاح في محلّة جبيل". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".