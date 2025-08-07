أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أنّه "استجابةً لطلب المديرين العامّين، وبانتظار لقائهم مع رئيس الحكومة نواف سلام، وبعد أن قدّم لهم التجمّع ورقته المطلبيّة العاجلة لتصل إلى سلام، سيتم تعليق الإضراب خلال الأسبوع الحالي".
وأعرب عن أمله في بيان، في "عدم العودة إلى الإضراب، وأن تقوم الحكومة بخطوة جدّيّة تحسّن من أوضاع الموظّفين"، مؤكّدًا "العودة إليه في أقرب وقت، في حال أصرّت الحكومة على الاستهانة بكرامة الموظّفين، وبشكل منسّق مع كل الجهات الفاعلة في الإدارة العامّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "تجمع موظفي الإدارة العامة" أعلن تعليق الإضراب الأسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.