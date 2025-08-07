جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا

صدمت سيّارة مواطنًا كان يجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد ​طبرجا​، ما أدّى إلى إصابته بجروح وكسور مختلفة. وقد سارع إلى المكان عناصر من الصليب الأحمر، وقدّموا له الإسعافات الأوّليّة، ونقلوه إلى مركز كسروان الطبّي في غزير.

