ثوران بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

أعلن السلطات الروسية، عن تصاعد عمود رماد ضخم من ​بركان كلوتشيفسكي​ في شبه جزيرة كامتشاتكا بارتفاع يصل إلى 11.5 كلم، مما أدى إلى رفع مستوى التحذير للطيران إلى الفئة القصوى "خطر الطيران الأحمر".

ووفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يتجه عمود الرماد شمال شرق نحو بحر بيرنغ فوق مدينتي أوست-كامتشاتسك وكروتوبيريغوفو وسط تحذيرات للملاحة الجوية من احتمالات تأثير الرماد على الطائرات.

وسبق وأن بدأ بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق ​روسيا​ في الثوران، بعد زلزال قوي ضرب المحيط الهادئ في 30 تموز الماضي، والذي بلغته 8.8 درجة على مقياس ريختر.