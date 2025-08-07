صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 6% خلال شهر

أظهرت بيانات رسمية صينية، أنّ صادرات ​الصين​ إلى ​الولايات المتحدة​ انخفضت بنسبة 6.1% بين حزيران وتمّوز، وذلك بعد أن أحيت الجولة الأخيرة من المحادثات بين البلدين الشهر الماضي الآمال بتوصّلهما إلى اتّفاق تجاري شامل.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إنّ الصين صدّرت إلى الولايات المتحدة في تمّوز بضائع بقيمة 35.8 مليار دولار، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في حزيران و28.8 مليار دولار في أيار.

بالمقابل، حقّقت الصادرات الصينية حول العالم في تمّوز نموا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، مخالفة توقّعات المحلّلين.

وكانت وكالة بلومبرغ توقّعت أن تنمو صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.6% في تموز، لكنّ الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية أظهرت أنّ نسبة النمو المسجّلة جاءت أكبر من ذلك.

كما زادت واردات الصين في تموز بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة أيضا توقعات بلومبرغ التي حذّرت من انكماش هذه الواردات بنسبة 1%.