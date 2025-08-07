أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط 22 قتيلًا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، وفق ما نقلت عن مصادر في مستشفيات غزة.
وكان قد أعلن مجمع ناصر الطبي في القطاع، عن سقوط 6 قتلى في قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، في حين كشف عن وفاة طفل من مدينة خان يونس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر والذي يشهد أزمة إنسانية وغذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.