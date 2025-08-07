سلطات سلوفينيا حظرت استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

حظرت سلطات سلوفينيا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.

وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد".

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق".