إدارة الطيران الأميركية: أوقفنا رحلات خطوط يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات بسبب عطل تقني

أعلنت إدارة الطيران الأميركية، "أننا أوقفنا رحلات ​خطوط يونايتد إيرلاينز​ في عدة مطارات داخلية والشركة تعمل على حل عطل تقني". بدورها، ذكرت شركة خطوط يونايتد إيرلاين "أننا نتوقع مزيدا من التأخير في رحلاتنا هذا المساء ونعمل على حل العطل التقني".

