يائير نتانياهو يتحدث عن انقلاب عسكري في إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: ذكرت تقارير أن خلافا نشب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير بسبب خطة الحكومة الأولية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، حيث زعم زامير أن القرار يشكل "فخا" للجيش الإسرائيلي.

كما تنازع الرجلان، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية، حول منشور على موقع X لنجل رئيس الوزراء، يائير نتانياهو، الذي لا يشغل منصبًا حكوميًا.، حيث هاجم نتانياهو الابن زامير، مشيرًا إلى أنه يقف وراء "تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تُناسب جمهوريات الموز في أمريكا الوسطى في السبعينيات".

اعترض زامير على هذا الاتهام، قائلاً في الاجتماع، وفقًا لإذاعة كان العامة: "كيف يبدو هذا؟ لماذا تهاجمونني؟ لماذا تتحدثون ضدي في خضم حرب؟"

وردّ نتانياهو قائلاً: "لا تهددوا بالاستقالة في وسائل الإعلام. لا أقبل أن تُهددوا في كل مرة بأنكم ستغادرون إذا لم نقبل خططكم. ابني يبلغ من العمر 33 عامًا، وهو رجل ناضج".

وقد دخل زامير في صدامات متكررة مع الحكومة في الأيام الأخيرة، ولا سيما بشأن تحرك الحكومة لتوسيع الحرب في غزة، وفقا لتقارير متعددة، كما اقترحت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أنه إذا اعترض على خطة احتلال غزة، فيمكنه الاستقالة.

فخ للجيش الاسرائيلي

كما ورد أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال خلال المداولات التي جرت يوم الثلاثاء إن الاحتلال الكامل من شأنه أن يعرض الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة للخطر، والذين يعتقد أن 20 منهم على الأقل ما زالوا على قيد الحياة، ومن شأنه أن يزيد من استنزاف الجيش.

كان هذا الخلاف الأحدث في سلسلة من الخلافات بين مجلس الوزراء وقيادة جيش الدفاع الإسرائيلي. وأفادت التقارير بأنه وقع خلال اجتماع استمر ثلاث ساعات لمجموعة محدودة من الوزراء، قبل تصويت مجلس الوزراء المقرر يوم الخميس للموافقة على خطة الاحتلال.

وأفادت التقارير بأن نتانياهو قرر المضي قدمًا في خطة الاحتلال، وهو مطلبٌ قديمٌ لشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، بعد أن وصلت المفاوضات مع حماس إلى طريق مسدود في الأسابيع الأخيرة.

قال زامير لنتانياهو، وفقًا لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان): "ستنصبون فخًا في غزة". ونقلت القناة 12 عن زامير قوله إن الاحتلال "سيُعرّض حياة الرهائن لخطر كبير، وسيُسبب تآكلًا في الجيش".

وفقًا للوسيلتين الإعلاميتين، وصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يُوصي زامير، بدلًا من اجتياح القطاع بالكامل، بمحاصرة مدينة غزة وربما مراكز سكانية أخرى، ثم استخدام هذه المواقع لشن هجمات. وأفاد موقع "والا" الإخباري أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقترح اتباع نهج تدريجي.

ورد أن نتانياهو ردّ بتكليف زامير بإعداد خطط لاحتلال القطاع لعرضها على الحكومة. وذكرت قناة كان أنه عندما قال زامير إنه قدمها بالفعل، ردّ رئيس الوزراء: "أدخل التحسينات واعرضها".

الموافقة على خطة احتلال غزة

وفي إشارة محتملة إلى رد فعل زامير، قال مكتب نتانياهو في بيان بعد الاجتماع: "جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء الأمني"، الذي من المتوقع أن يعقد اجتماعا يوم الخميس للموافقة على خطط الاحتلال.

تسيطر قوات الدفاع الإسرائيلية حاليا على نحو 75% من قطاع غزة، ولكن بموجب الخطة الجديدة، من المتوقع أن يحتل الجيش الأراضي المتبقية أيضا - مما يضع القطاع بأكمله تحت السيطرة الإسرائيلية.

ومن غير الواضح ما قد تعنيه مثل هذه الخطوة بالنسبة لملايين المدنيين في القطاع وبالنسبة للمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.