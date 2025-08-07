الصحة العالمية: وباء الكوليرا منتشر في كل ولايات السودان

أكدت منظمة الصحة العالمية رصد حالات إصابة بوباء الكوليرا في كل الولايات السودانية (18 ولاية)، حيث يستمر النزاع لأكثر من عامين، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 96 ألف حالة منذ آب 2024.
وذكرت الصحة العالمية إنه بعد أكثر من عامين من الصراع، يواجه السودان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، والتي تتسم بالمرض والجوع والنزوح واليأس.
وأكدت أن الكوليرا انتشرت في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، حيث سُجِّلت أكثر من 96 ألف حالة إصابة منذ أب 2024.
كما أشارت المنظمة إلى استمرار انتشار الحصبة والملاريا.
