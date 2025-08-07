روبيو: نعتقد أننا أصبحنا أقرب إلى نهاية النزاع في أوكرانيا مما كان عليه الحال سابقا

وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​ إن الولايات المتحدة تعتقد أنها أقرب إلى إنهاء الصراع في ​أوكرانيا​ مما كانت عليه من قبل.

وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن لقاء ويتكوف مع بوتين كان مثمرا، "لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به" ل​تسوية النزاع​ في أوكرانيا، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن".

وأضاف أن "عقد لقاء بين ترامب وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف روسيا وأوكرانيا"، وأن "إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل لا تزال واردة".

وأشار روبيو إلى أن "ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة"، مضيفا أن "ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين القادمين لكن الاتصال لم يخطط له بعد".