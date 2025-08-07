وصول قافلة مساعدات سعودية إلى درعا السورية

وصلت إلى محافظة درعا السورية قافلة مساعدات إنسانية سعودية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك تمهيداً لعبورها إلى محافظة السويداء وتوزيعها على العائلات المتضررة جراء الأحداث الأخيرة. وتضم القافلة سلالا غذائية وحقائب إيواء وتمور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والهلال الأحمر السوري.



