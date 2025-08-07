الطيران الاسرائيلي يشن موجة غارات جديدة على جنوب لبنان

افاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بان ​الطيران الحربي​ الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات بين أنصار والزرارية والمحمودية واقليم التفاح. ولفت الى تحليق مكثف على علو منخفض للطيران الحربي والمسير الاسرائيلي.

