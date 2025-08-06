رئيسة المكسيك: نسعى لتعزيز التجارة مع كندا في مواجهة رسوم دونالد ترامب

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها ستسعى لتوسيع نطاق التجارة مع كندا وسط ​حرب الرسوم الجمركية​ التي يشنها الرئيس دونالد ترامب وتهدد اتفاقية ​التجارة الحرة​ الثلاثية بين الدول المتجاورة في أميركا الشمالية.

واوضحت شينباوم بعد لقائها وزير المالية الكندي فرنسوا فيليب شامبانيه ووزيرة الخارجية أنيتا أناند، بانه "لدينا المعاهدة، بالطبع، لكننا نريد أيضا أن تواصل الشركات الكندية الاستثمار... لتوسيع التجارة المباشرة بين كندا والمكسيك".

واستقبلت الرئيسة المكسيكية مسؤولين كنديين كبارا لمناقشة الاستراتيجية في مواجهة حرب الرسوم الجمركية.

وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية على كلا البلدين رغم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، صرّح برغبته في إعادة التفاوض عليها. ورفع ترامب الرسوم الجمركية على واردات كندية مُنفصلة من 25% إلى 35% اعتبارا من الأول من آب، لكنه وافق على تأجيل فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 30% على السلع المكسيكية المستوردة لمدة 90 يوما حتى تشرين الأول.

ويتأثر كلا البلدين بالرسوم الجمركية الأميركية العالمية على صادرات السيارات والألمنيوم والصلب.

وكانت كندا قد أعلنت أن المحادثات مع المكسيك ستركز على النمو الاقتصادي والأمن والتجارة. كما تساهم هذه الاجتماعات في التحضير لزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، التي لم يُعلن موعدها بعد.

وبرّر ترامب فرض الرسوم الجمركية باتهام جارتي الولايات المتحدة بالتقصير في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدر الفنتانيل عبر حدودهما.