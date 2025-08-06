طوني فرنجيه تعليقا على استشهاد طفلٌ لبنانيّ على يد إسرائيل: لماذا الخجل في إدانة العدوان؟

اشار النائب ​طوني فرنجيه​ في تصريح له، الى "سقوط طفل لبنانيّ شهيد على يد إسرائيل، لماذا الخجل في إدانة العدوان؟".

واعتبر فرنجيه بان "المطالبة بتطبيق القرارات الدولية من جهة واحدة تواطؤ واضح لصالح إسرائيل. تواطؤ لا يبني دولة ولا ثقة ولا مستقبلاً. بناء الدولة القوية التي نريد يبدأ بصون الكرامة وتوحيد المعايير بين اللبنانيين. الرحمة للشهيد عباس عواله وجميع الشهداء".