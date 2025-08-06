الحكومة الألمانية: الوضع في قطاع غزة لا يزال حرجا وغير مقبول ونؤكد على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار

أعلنت الحكومة الألمانية، أن "الوضع في قطاع غزة لا يزال حرجا وغير مقبول ونؤكد على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار"، لافتاً الى أن "نرفض أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية ونسعى للحفاظ على فرصة تحقيق حل الدولتين". وأكدت الحكومة، على "رفضنا لأي خطوات تعرقل إقامة دولة فلسطينية".

