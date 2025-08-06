التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ​نتانياهو​، "بوفد من الحزبين من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي". وقد "حضر الاجتماع رئيس الموساد، دافيد برنياع، وأعضاء الكونغرس: ريك كروفورد، وجوش غوتهايمر، وروني جاكسون".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يلتقي بوفد من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركيّ بمشاركة رئيس الموساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.