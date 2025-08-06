اليابان تؤكد على أهمية دور "الأونروا" في دعم اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت دولة اليابان، على الدور المهم الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وأداء موظفيهم في مهامهم الإنسانية التي لا غنى عنها في ظروف صعبة، مؤكدة دعم بلاده الثابت لقيم المساءلة والنزاهة والحياد التي تلتزم بها الوكالة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من "برنامج التميز القيادي والمساءلة"، الذي تنفذه الأونروا بالشراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة (UNSSC)، وبدعم من حكومة اليابان، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان.

وقال السفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي، إن الأونروا تؤدي دورًا لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات مديري الخطوط الأمامية في الوكالة، لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم وفق أعلى معايير الحوكمة والحياد.

ويهدف البرنامج، الذي أُطلقت مرحلته الثانية بعد نجاح دورته الافتتاحية عام 2024، إلى دعم مديري الأونروا من خلال تعزيز مفاهيم المساءلة والتميز التشغيلي والنزاهة، مع إيلاء اهتمام خاص لمراعاة منظور النوع الاجتماعي، بما يتماشى مع أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS).

من جهتها، أعربت نائبة المفوض العام للأونروا أنطونيا دي ميو، ونائب مدير شؤون الأونروا في الأردن كونال دار، عن تقديرهما للدعم المتواصل من اليابان، مؤكدين التزام الوكالة بتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، وترسيخ القيم الأساسية التي تقوم عليها الأونروا، والمتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.

المصدر : وكالة وفا