نائبة ألمانية تنتقد قيود إسرائيل على مساعدات غزة وتدعو لبحث الاعتراف بفلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجهت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، شريك الائتلاف الحاكم في ألمانيا، رسالة إلى نواب الحزب أمس الاثنين، عبرت فيها عن استيائها من استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

واعتبرت مالر أن التصريحات الإسرائيلية التي تنفي وجود قيود على المساعدات "غير مقنعة"، مؤكدة أن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركا عمليا، خاصة إذا لم يسجل تحسن ملموس في الفترة القريبة المقبلة.

وفي لهجة أكثر صراحة، شددت النائبة البارزة على أن مناقشة مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية يجب ألا تبقى ضمن "المحظورات السياسية"، في إشارة إلى ضرورة فتح نقاش جاد داخل الأوساط الأوروبية بشأن حل الدولتين كجزء من مخرج سياسي للصراع.

المصدر : عرب 48