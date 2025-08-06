التيار الوطني الحر: على المقاومة تحقيق حصر السلاح في يد الجيش وغطرسة إسرائيل تعرقل الحلول

رأى المجلس السياسي لـ"​التيار الوطني الحر​" أن مصير ​سلاح المقاومة​ هو استحقاق ضاغط بسبب الالتزامات التي قام بها ​لبنان​ في اتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.

واشار المجلس السياسي في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى إن التيار يؤكد ثوابته بحصر السلاح بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وحصر إمرة إستعماله بالدولة على ان يتسلم الجيش أسلحة المقاومة لتعزيز قوة لبنان الدفاعية، وبالتالي لا يجب تدمير هذا السلاح وحرمان لبنان منه بل يجب الافادة منه لتعزيز قوّة الجيش ولبنان في الدفاع عن السيادة والأرض.

واعتبر أن إستمرار الغطرسة الإسرائيلية ورفض الإلتزام بوقف النار ومواصلة استباحة السيادة اللبنانية هو سلوك مقصود لعرقلة الحلول وهو ما يعطي اسباباً او ذرائع لعدم تسليم السلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات واعادة الأسرى.

وذكّر التيار ان موضوع العودة والفورية للنازحين السوريين يجب ان يكون ضمن الحل الذي يشمل تثبيت حدود لبنان البريّة مع اسرائيل وسوريا والافادة من ثروات لبنان الطبيعية، ماءً ونفطاً وغازاً. واعتبر انه من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني الذي تنخرط فيه كل مكوّنات لبنان كذلك يجب ان تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة وحزب الله هو ايضاً جزء منها.