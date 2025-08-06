براك: أميركا مستعدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل بشرط أن تلتزم الحكومة بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام

أشار المبعوث الأميركي توم برّاك، في جلسة مع الصحافيين، الى أن "الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحةً أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام".

وأكد براك، أن "أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية هذا ليس هدف ترامب وليس مهمة أحد".

وقال "دول الخليج قالت "إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ".