عبّود زار السفير السعودي: السعودية حريصة على أمن لبنان وإستقراره

زار النائب جميل عبّود، السفير السعودي وليد بخاري.

وأكّد عبّود، على "أهمية العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والسعودي"، معرباً عن "تقديره الكبير للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السعودية للبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكل فئاته وأطيافه، وحرصها الدائم على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".

كما أشاد بـ"جهود السفير بخاري، ومحبته للبنان عامة ولطرابلس والشمال خاصة".

وهنأ "القيادة السعودية، والشعب السعودي الشقيق بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تتصل برؤية السعودية 2030، على كثير من الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفيهية".