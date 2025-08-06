رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول: نظام كييف عرقل عملية تبادل الأسرى الثالثة

أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول فلاديمير ميدينسكي، أن "نظام كييف عرقل عملية ​تبادل الأسرى​ الثالثة"، لافتاً الى أن "نظام كييف رفض استلام ألف أسير حرب من القوات الأوكرانية".

وقال ميدينسكي، "بسبب نظام كييف سارت المرحلة الثانية بصعوبة، والثالثة لم تبدأ حتى الآن".