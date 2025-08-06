رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول: نظام كييف عرقل عملية تبادل الأسرى الثالثة

أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول فلاديمير ميدينسكي، أن "نظام كييف عرقل عملية تبادل الأسرى الثالثة"، لافتاً الى أن "نظام كييف رفض استلام ألف أسير حرب من القوات الأوكرانية".
وقال ميدينسكي، "بسبب نظام كييف سارت المرحلة الثانية بصعوبة، والثالثة لم تبدأ حتى الآن".
