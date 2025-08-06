سلطة الطيران المدني السودانية: الإمارات تمنع الطائرات السودانية من الهبوط في مطاراتها

أعلن سلطة الطيران المدني السودانية إن الإمارات منعت الطائرات السودانية من الهبوط في مطاراتها، وذلك في أحدث مؤشر على التوتر بين البلدين.

وأوضحت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بانه "فوجئت سلطة الطيران المدني وشركات الطيران السودانية بمنع السلطات بدولة الامارات العربية المتحدة شركات الطيران السودانية من الهبوط في المطارات الاماراتية كما قامت بمنع إقلاع طائرة إحدى شركات الطيران السودانية من مطار أبوظبي".

وأردفت "تؤكد سلطة الطيران المدني أنها تتابع هذه التطورات مع الجهات المعنية، كما أنها تتابع مع شركات الطيران إعادة برمجة حجوزات الركاب المغادرين والقادمين من دولة الامارات العربية المتحدة".