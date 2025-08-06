دونالد ترامب: إحراز تقدم كبير في اجتماع المبعوث ويتكوف مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف أحرز تقدما كبيرا في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولفت الى أنه أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على آخر المستجدات بعد الاجتماع.
واوضح ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأضاف "يتفق الجميع على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".
