وفد من "هيئة العلماء المسلمين" زار جنبلاط: نشيد بجهوده ومواقفه لتحصين السلم الأهلي في البلد

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ سالم الرافعي، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.
وخلال اللقاء، تم البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.
وأشاد الوفد بـ"جهود جنبلاط ومواقفه لتحصين السلم الأهلي في البلد".
