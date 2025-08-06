شرطة بلدية صور تتابع مهامها في قمع المخالفات والتعديات

قامت دورية تابعة لشرطة بلدية صور متابعة منها ل​تطبيق القانون​ ومنع التعديات على الاملاك العامة، بمصادرة طاولات وكراسي للمدعو (ع.أ.ز) يقوم بتأجيرهم لرواد الشاطيء الشعبي عند الكورنيش الجنوبي. والجدير ذكره أن القوى الأمنية كانت قد أزالت هذه المخالفة الأسبوع الماضي ضمن الخطة الأمنية لقمع المخالفات والتعديات في صور ومنطقتها.

