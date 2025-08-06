وزير الخارجية الاميركي: أميركا ستتخذ قرارا بشأن عقوبات روسيا في القريب العاجل

اعلن وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​ إنه يأمل في الإدلاء بتصريحات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء يعلن فيها ما إذا كانت العقوبات المحتملة على روسيا ستصدر هذا الأسبوع.

وذكر أنه تحدث إلى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وهو في طريقه للعودة من رحلة إلى روسيا، وإنه سيجري المزيد من المناقشات على مدار اليوم.

وسئل عما إذا كانت العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال روبيو "سوف نتحدث باستفاضة عن هذا في وقت لاحق من اليوم"، مضيفا أنه يأمل في الإدلاء بتصريحات تتضمن بعض الإعلانات في القريب العاجل.

واعلنت روسيا في وقت سابق إن ويتكوف أجرى محادثات "مفيدة وبناءة" مع الرئيس فلاديمير بوتين، قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا أو التعرض لعقوبات جديدة.