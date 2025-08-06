قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا الأميركية: إصابة 5 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة

اعلنت قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية في ولاية جورجيا الأميركية عن إصابة 5 جنود في حادث إطلاق النار بالقاعدة. واشارت قاعدة فورت ستيوارت في بيان، الى انه تم اعتقال مطلق النار في القاعدة، والتحقيقات لا تزال جارية.

