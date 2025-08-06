الزين: اعتراضنا لا يتعلق بمسألة السلاح وحسب انما لدينا خشية ان يكون ما حصل مدخلاً للتنازل عن مواردنا لاحقاً

اشارت وزيرة ال​بيئة​ تمارا الزين لـ"الجديد"، الى ان اعتراضنا لا يتعلق بمسألة السلاح وحسب، انما لدينا خشية ان يكون ما حصل مدخلاً للتنازل عن مواردنا لاحقاً.

