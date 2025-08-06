الرئيس المصري: مواقف الأشقاء العرب ستظل راسخة في الوجدان الوطني ولن تُنسى أبدًا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تُكنّ كل الاحترام والتقدير لمواقف الأشقاء العرب، وتعتز بما قدموه من دعم ومساندة، مشدداً على أن هذه المواقف الأخوية ستظل راسخة في الوجدان الوطني ولن تُنسى أبداً.

وقال الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية اليوم للأكاديمية العسكرية بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن ثوابت السياسة المصرية تقوم على احترام سيادة الدول، وبناء علاقات متوازنة، والابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين، والتعاون في مجالات البناء والتنمية والتعمير.

وشدد على متانة العلاقات المصرية العربية، مؤكداً «أنه لا توجد أي مشكلات بين مصر وأشقائها، سواء في دول الخليج أو في المشرق العربي أو في شمال أفريقيا»، وحذر من محاولات بعض الجهات استخدام وسائل الإعلام لبث الفتن والفرقة بين الشعوب.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وأشقائها في العالم العربي «طيبة جداً»، مشيراً إلى أن من يسعى لبث الخلافات إنما يهدف إلى إضعاف الجميع، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك المشترك.

وأوضح الرئيس المصري أن الأمن الإقليمي يمر بمرحلة دقيقة تهدد الاستقرار في المنطقة وتساءل هل هذا هو الوقت المناسب للنزاع والخلاف. وقال إن «أمننا وأمنهم واحد، وأي طرف خارجي يسعى للتدخل إنما يهدف إلى الإضرار بنا جميعاً».ودعا الشعوب العربية إلى الانتباه لما يُبث من شائعات ومحاولات تضليل، وقال: «ليس كل ما تسمعونه أو ترونه يُمكن تصديقه»، مؤكداً أن مصر ستظل تثمن دائماً مواقف الأشقاء الإيجابية، وتتمسك بالعمل العربي المشترك ضمانة للاستقرار.