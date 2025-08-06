وزارة الاقتصاد: لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تثبت مخالفتها للمعايير الصحية

أعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، أنه "على أثر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط توجيهاته الفورية إلى مديرية ​حماية المستهلك​ لإجراء كشف على أحد الأفران المذكورة، حيث قامت الفرق الرقابية بجولة ميدانية على كافة فروع المؤسسة".

وذكرت الوزارة، أنه "خلال الجولة، لم تلحظ مديرية حماية المستهلك أي من المخالفات أو المظاهر التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفتت الى أن "الوزير يؤكد أن سلامة الأمن الغذائي للمواطنين تمثل أولوية مطلقة، وأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تثبت مخالفتها للمعايير الصحية أو سلامة المنتجات".

وشددت الوزارة، على أن "مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية على جميع الأفران والمؤسسات الغذائية في مختلف المناطق اللبنانية، للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، حفاظاً على صحة المواطنين وثقتهم بالمنتجات الوطنية".